80 oud-medewerkers Tuunte melden zich voor rechtszaak

WINTERSWIJK - Zo'n 80 oud-werknemers van de Achterhoekse kledingzaak Tuunte hebben zich gemeld bij vakbond CNV voor een rechtszaak tegen hun oud-werkgever, meldt de NOS. Het personeel vermoedt dat het faillissement van het bedrijf afgelopen augustus is gebruikt om van oudere, duurdere werknemers af te komen.

CNV Vakmensen riep het personeel deze week op zich te melden. 'Het is verboden om werknemers alleen op basis van leeftijd op straat te zetten', zegt Roos Rahimi van het CNV in het NOS Radio 1 Journaal. 'Om een rechtszaak te kunnen voeren hebben we zoveel mogelijk verhalen nodig van betrokken ex-medewerkers.'

Rahimi sprak van 'gekkigheid'. 'Het komt steeds vaker voor. Wij vinden dat de rechter daar maar eens naar moet kijken.'

Doorstart

Bij Tuunte werkten voor het faillissement zo'n 260 mensen. Met hulp van oud-aandeelhouder René Rootinck kon het bedrijf een doorstart maken. Een deel van de winkels zal dichtgaan.

Curator Vincent Jongerius zei eerder dat hij niet de indruk heeft dat het bedrijf het faillissement gebruikte om oude medewerkers op straat te zetten.

Zie ook:

Vakbond: juridische stappen om lozen oudere werknemers Tuunte