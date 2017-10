Nog geen sporen gevonden van vermiste Anne Faber in vijver

Inmiddels is een stoet bussen van de Mobiele Eenheid (ME) gearriveerd. De zoektocht naar Anne wordt uitgebreid met tientallen agenten. Verder zoekt een grote groep mensen - waarschijnlijk vrienden en familie - naar haar.

Tekst gaat verder onder de foto

Sinds vrijdag spoorloos

De 25-jarige Anne - die opgroeide in Arnhem en in Nijmegen studeerde - is sinds afgelopen vrijdag spoorloos verdwenen nadat ze met haar fiets de deur uit was gegaan. Ze vertrok rond 17.00 uur vanuit haar woonplaats Utrecht. Ze verzond daarna nog WhatsApp-berichten bij Hollandse Rading en Baarn naar haar vriend. Daarna is er niets meer van haar vernomen.

Afgelopen dinsdag werd bij Huis ter Heide kleding gevonden die mogelijk van Anne is. Daarop werd met man en macht naar haar gezocht in het bosgebied bij het dorp. Er is gezocht door de politie, vrienden en familie. Later zocht de ME ook mee. Uiteindelijk leverde dit niets op.

Tekst gaat verder onder de foto

Vijver leegpompen

Donderdagavond werd een fiets in de vijver gevonden, die mogelijk van Anne is. Hierop werd besloten om de vijver leeg te pompen om te kijken of dit nog meer sporen oplevert. Er is de hele nacht gepompt en de brandweer was daar ook vrijdagochtend mee bezig. Er werden vooralsnog geen sporen van Anne gevonden daarin.

De zoektocht in de vijver:

Zie ook: