EDE - In de Edese wijk Veldhuizen is donderdagavond een auto door brand verwoest.

De brand woedde aan de Langenhorst. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de wagen.

De brand is aan de voorzijde ontstaan. Volgens de politie was er een technisch mankement; er was geen sprake van brandstichting.