Straten blank door gesprongen waterleiding

Foto: Rutger Oonk

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Presikhaaf is in de nacht van donderdag op vrijdag een waterleiding gesprongen. Enkele straten kwamen blank te staan.

Het ging in elk geval om delen van de Honigkamp en de Van Borselenstraat. Rond 7.30 uur lag er nog veel blubber in de straat. Beelden van Rutger Oonk: (de tekst gaat verder onder de video) Volgens waterbedrijf Vitens kwamen zo'n twintig woningen zonder water te zitten. Monteurs hebben het lek gedicht.