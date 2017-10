Bedrijf ontruimd: vat met gevaarlijke stoffen lek

Foto: Ron Vlijm / RonV Media

DUIVEN - Een transportbedrijf aan de Impact in Duiven is in de nacht van donderdag op vrijdag urenlang ontruimd geweest. Een lekkend vat met gevaarlijke stoffen was de oorzaak.

Tijdens het lossen van een trailer werd met de vorken van een heftruck een vat met het licht ontvlambare methylmethacrylaat lek gestoken. Uit het vat van 200 liter kwam vloeistof vrij. Personeel rook een penetrante geur. Uit voorzorg werd besloten het pand te ontruimen en de hulpdiensten werden ingeschakeld. Er waren zo'n tien medewerkers in het pand. Vier van hen hadden wat last van de luchtwegen. De chauffeur en een medewerker zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nadat het pand was geventileerd, konden de ongeveer 25 medewerkers die stonden te wachten naar binnen.