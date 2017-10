Centrum Apeldoorn voor even wielerparcours

Tussen het winkelend publiek was een parcours gemaakt, al was het natuurlijk niet helemaal te vergelijken met de Apeldoornse baan. 'Dat is hout en dit zijn klinkers en op de baan heb je natuurlijk geen wind', vertelt Matthijs Büchli, prof en in het bezit van een zilveren olympische medaille.

Het WK wordt van 28 februari tot en met 4 maart gehouden in Omnisport. Het is de tweede keer voor Apeldoorn; ook in 2011 werd het WK daar verreden.