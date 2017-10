Nog één keer skaten in Arnhemse kerk

ARNHEM - Jarenlang deden ze het met veel plezier, maar na vrijdagavond kan het niet meer: skaten in de Arnhemse Sint Jozefkerk. De skaters moeten het pand verlaten omdat het parochiebestuur de kerk wil verkopen.

De skatehal werd in 2011 geopend door sportwethouder Gerrie Elfrink. Hoewel de gemeente er niet over gaat, zei de wethouder in juli van dit jaar nog toe samen met de skaters te gaan kijken naar een alternatieve plek. Maar die is er nog steeds niet. Tot verdriet van de skaters.

Hoop op een nieuwe plek

'Ik vind het heel jammer', vertelt skater Vin. 'Ik ben hier opgegroeid, heb hier leren skaten. En nu gaat het ineens weg.' Vin hoopt net zoals veel anderen skaters dat er een nieuwe plek voor hen gaat komen. 'Het zou heel fijn zijn als er een andere plek komt. Het begint weer veel te regenen en dan kan je buiten niet skaten. Dan moet je gaan gamen, dat vind ik helemaal niets.'

'Skaten kan nog, maar het is enorm balen'

'Het is wel verdrietig, want ik skate hier al zes jaar. Het is enorm balen', vertelt Bram die op inline-skates staat. 'Ik hoop dat het open kan blijven of dat er een andere goede locatie wordt gezocht. Anders moeten we naar het Binnenpark in Nijmegen en dat wil ik ook weer niet. Ik ben hier drie keer per week. Eenmaal hier krijg je vanzelf vrienden.'