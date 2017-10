Vermist raadslid Hans Boersbroek onderkoeld gevonden

Foto: LokaalGelderland

ZUTPHEN - Het vermiste Zutphense raadslid Hans Boersbroek is donderdagavond gevonden in het Overijsselse Goor, waar eerder op de dag al zijn scooter was aangetroffen in een greppel. Broersbroek bleek in de nabije omgeving te liggen. Volgens de politie is hij met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder wil om privacyredenen niet op de zaak ingaan, maar stelt wel dat het niet lijkt te gaan om een misdrijf. Een Facebookpost over de vermissing werd binnen een uur bijna 1000 keer gedeeld. Opluchting Vriend Berry Vink is opgelucht. 'Dat is echt een understatement. Wat er precies is gebeurd is mij nog onduidelijk, maar we gaan zo naar hem toe. We gaan het wel zien, maar het is absoluut goed nieuws dat hij gevonden is.' Berry Vink reageerde bij Omroep Gelderland op het goede nieuws: Zie ook: Raadslid Hans Boersbroek vermist; scooter teruggevonden in greppel