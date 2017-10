Gepensioneerde Gerrie bouwt allereerste Ford na

Foto: Omroep Gelderland

DINXPERLO - Hij is 69 jaar, maar achter de geraniums vind je Gerrie Rengelink niet. In een blauwe overall met de materialen van een Ford, van meer dan honderd jaar oud, in zijn hand, dat is meer zijn stijl. De gepensioneerde machinebouwer uit Dinxperlo maakt de eerste productieauto ter wereld na.

Omroep Gelderland ging bij Gerrie langs en maakte de volgende reportage (tekst gaat verder onder de video): Gerrie is een enorme Ford-liefhebber. Naast de nagebouwde T-Ford heeft hij ook een A-Ford in zijn bezit. Overigens werkt de motor van de T-Ford nog niet. 'Maar wie weet ooit. Ik ben ook de jongste niet meer. Misschien komt-ie ooit wel in een museum', zegt de Achterhoeker.