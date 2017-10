Raadslid Hans Boersbroek vermist; scooter teruggevonden in greppel

ZUTPHEN - Hans Boersbroek, raadslid in de gemeente Zutphen, wordt sinds woensdagochtend vermist. Dat melden bekenden van de politicus.

'Hans is de scooter op zijn werk (PostNL) wezen ophalen, maar de post is nooit bezorgd', wordt op zijn Facebookpagina geschreven. De scooter is inmiddels in een greppel in het Overijsselse Goor gevonden. Verdere details ontbreken.

Bekend gezicht

Boersbroek, die ook columnist is bij de lokale omroep LokaalGelderland, is een bekend gezicht in Zutphen. Zo houdt hij zich onder meer bezig met de organisatie van diverse muziekevenementen.

Of er aangifte is gedaan van de vermissing, is niet bekend. De Facebookpost over de vermissing wordt massaal gedeeld.