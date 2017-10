Vieze vloeren en druipend vocht; hygiëne pluimveeslachthuizen niet op orde

UDDEL - De grote pluimveeslachthuizen voldoen niet aan de regels voor het dierenwelzijn, dat constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook de bedrijfshygiëne is bij veel slachthuizen niet volledig op orde.

Bij de 18 grote slachthuizen wordt sinds 2015 door de NVWA dagelijks gecontroleerd. 'In de eerste zes maanden van 2017 zijn vaker vieze vloeren en wanden geconstateerd dan in 2016. Verder blijkt een aantal slachthuizen onvoldoende maatregelen te nemen tegen druipend vocht of verkeerd gebruik van verpakkingen. Zo ontstaat een mogelijk risico op kruisbesmettingen van het vlees', schrijft de NVWA.

Bij de 18 grote slachthuizen wordt 99 procent van het Nederlandse pluimvee geslacht. Vooral bij het bedwelmen van het pluimvee ging het naleven van de regels achteruit. Dat was in het eerste halfjaar van 2016 nog 85 procent, een jaar later ligt dat getal op 72.

Meer bezig met naleven regels

Wel schrijft de autoriteit dat de pluimveeslachthuizen bewuster met het naleven van de regels bezig zijn. Eerder dit jaar pleitte de Consumentenbond voor hogere boeters voor pluimveeslachterijen als de wet wordt overtreden. 'Blijkbaar zijn de boetes nog niet afschrikwekkend genoeg', liet een woordvoerder weten.

De pluimveesector heeft inmiddels wel genoeg van de heksenjacht. In juli zei de vakbond een eigen onderzoek te gaan instellen. 'Wij willen een zuiver beeld hebben van alle schakels in de pluimveeketen om te beoordelen of de keuring van de NVWA wel deugt. Wij vinden namelijk van niet en dat laten we toetsen', liet Aalt den Herder van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders toen weten.

Tweede Kamer vroeg om opheldering

Na een onderzoek van Omroep Gelderland in oktober 2016 naar de situatie bij twintig Gelderse kippenslachterijen vroeg de Tweede Kamer om opheldering. De politiek wilde dat er streng zou worden gecontroleerd om vieze kip, salmonellabesmettingen en dierenleed te voorkomen.

Sinds die tijd is de NVWA fors meer gaan controleren. Ook zouden de boetes voor overtredingen zijn verhoogd. Maar drie maanden later, in februari van dit jaar, concludeerde Omroep Gelderland dat bij de Gelderse pluimveeslachthuizen nog steeds misstanden plaatsvonden.

