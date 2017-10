Oranje Nassau's Oord

Oranje Nassau's Oord

ARNHEM - Het is een koninklijk sanatorium. Gelegen op een landgoed aan het randje van Wageningen, tegen Renkum aan: Oranje Nassau's Oord. Koning Willem III kocht het landgoed in 1881 voor zijn jonge bruid Emma. Zij kwam uit Duitsland en hij wilde dat zij zich daar een beetje thuis zou voelen. Na het regentschap van Emma in 1898, besteeg haar dochter Wilhelmina de troon. Emma kreeg een nationaal geschenk van 300.000 gulden. Zij liet daarvan het sanatorium bouwen. Speciaal voor TBC-patiënten. Omdat een oudere zus van haar aan die ongeneeslijke ziekte was overleden. Na de Tweede Wereldoorlog, verloor het die functie als TBC-centrum. Het gebouw uit 1901 bleef bestaan en is nog steeds in gebruik als zorgcentrum.

