Vrouw mishandeld in bos na weigeren seksuele handeling

Foto: Omroep Gelderland

WEZEP - In het bos bij Wezep is dinsdag een 25-jarige vrouw mishandeld door een man, nadat zij weigerde een seksuele handeling bij hem te verrichten. De politie is op zoek naar getuigen.

De vrouw liet rond 15.30 uur haar hond uit toen ze werd aangesproken door de nog onbekende man. Hij vroeg of ze seksuele handelingen bij hem wilde verrichten. Nadat de vrouw dat weigerde, kreeg ze een klap in haar gezicht. De man ging er daarna in de richting van Oldebroek vandoor. Volgens de politie gaat het om een blanke man van rond de 40 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur, zwart haar (lange stekels) en een stoppelbaardje.