ARNHEM - Een try out van Oostpool met de langste titel die het Oostpool gezelschap ooit heeft gehad: The Intelligent Homosexual's Guide to Capitalism and Socialism with a Key to the Scriptures. Afgekort Iho. De tekst is van Tony Kushner en Oostpool heeft de rechten gekocht om dit stuk te mogen vertalen. Trots is regisseur Marcus Azzini op zijn gezelschap om dit stuk over de Italiaanse familie Marcantonio te mogen tonen aan het publiek. Het stuk gaat onder andere over familiebanden, religie, migratie en euthanasie. Begin oktober reist het gezelschap door Nederland, 5 november te zien in Theater Junushoff Wageningen en 9 november in Stadstheater Arnhem.

