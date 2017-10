Man die dreigde met explosie had 4 gasflessen en liters brandstof in huis

TIEL - Vier gasflessen en veertien jerrycans met brandstof. Dat vond de politie donderdag in het huis in Tiel, waar een verwarde man de avond daarvoor dreigde met een explosie.

De politie werd woensdag getipt dat de man zichzelf wat aan wilde doen, ook werd er een sterke gaslucht geroken.

De omwonenden werden geëvacueerd en de hulpdiensten tikten de ruiten van de woning in zodat het gas naar buiten kon. Toen het veilig was, constateerde de politie dat de man niet aanwezig was. Naar hem wordt nog steeds gezocht.

Verslaggever Sven Strijbosch sprak donderdagochtend met bewoners in de straat:

De gevonden gasflessen en de brandstof zijn donderdag veiliggesteld.