De uittips van Esther: smartlappenfeestje, bokbiertjes en de Kinderboekenweek

ARNHEM - Het is alweer weekend! Weer of geen weer, je kunt er vandaag en morgen weer lekker op uit. Er is van alles te doen in onze provincie. Wij maakten een selectie uit het grote aanbod.

Beurzen in Arnhem

In Arnhem kun je dit weekend naar twee beurzen in de Eusebiuskerk. Je kunt naar de spirituele beurs Paraview. Maar ook is op dezelfde locatie een Sieradenbeurs. Je kunt er onder meer handgemaakte kettingen, armbanden en oorbellen en sieraden uit andere culturen vinden.

Smartlappenfeestje

Ben je helemaal gek van smartlappen, dan is het Smartlappenfestival in Tiel wat voor je. Twee dagen lang kun je daar genieten van de verschillende optredens. Op zaterdag zijn er koren te horen op verschillende plekken in de stad. En op zondag staan de artiesten op het podium op de markt.

Gezondheidswetenschapper

Wil jij onderzoeken hoe bijzonder de gezondheidszorg is, dan kun je zaterdag het beste naar Nijmegen. In het kader van het Weekend van de Wetenschap houdt de Radboud Institute for Health Sciences een open dag. Kruip in de huid van een gezondheidswetenschapper en zie, voel, hoor en ervaar zelf hoe spannend de wereld van het Radboud Institute for Health Sciences is.

Sint Walburgiskerk

De Ridders van Gelre nemen je deze zaterdag mee naar de plek waar het sprookjeshuwelijk tussen de Achterhoek en Gelderland is gesloten: de Walburgiskerk in Zutphen. In 1118 beloofden Gerard II van Gelre en Ermgard van Zutphen elkaar hier eeuwige trouw. En daarmee werd de Achterhoek Gelders. In de Walburgiskerk zijn verschillende middeleeuwse schatten te bewonderen. Bezoek aanstaande zaterdag, tussen 10 en 12 uur gratis deze bijzondere plek van historisch belang.

Bruidskleding

Wie zegt dat bruidskleding maar één keer in je leven gedragen kan worden, heeft het mis! Zaterdagavond wordt er in de Old Cave in Nijmegen het 'Back to the Wedding' feest georganiseerd. Een feest voor iedereen die de liefde samen wil vieren. Of je nu getrouwd bent, met vriendinnen of vrienden zin hebt in een spetterend feest, of samen met je geliefde erop uit wil.

Bokbier

In de binnenstad van Zutphen kun je zondag weer verschillende bokbieren proeven tijdens de Bokbierdag. Je kunt er bieren van grote bekende brouwerijen proeven, maar ook van ambachtelijke gebrouwen bieren uit onze eigen regio. Behalve bokbier is er natuurlijk ook genoeg lekkers te proeven en is er op verschillende plekken in de stad live muziek. Het enige dat dit jaar ontbreekt is de optocht. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselkade kan deze niet doorgaan.

Kinderboekenweekuitjes

En het zal je niet ontgaan zijn; de kinderboekenweek is weer van start gegaan. In de hele provincie is er de komende week weer van alles te doen. Dit weekend kun je zaterdags naar het CODA in Apeldoorn. Daar wordt de hele dag een Kinderboekenweekfeest gehouden. En zondags viert Slot Loevestein..Slot Boekestein. De hele dag staat in het teken van kinderboeken, lezen en schrijven.