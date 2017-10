Veluwse Stoomtrein Maatschappij zoekt helpende handjes

ARNHEM - Van onderhoud tot kaartjes knippen, stoker of machinist: er is voor iedereen altijd een klus. Ook als je niet goed kan bukken bijvoorbeeld, dan zoekt de VSM iets anders voor je om te doen.

De Veluwse Stoomtrein Maatschappij is voortdurend op zoek naar mensen die, op welke wijze dan ook, hun steentje willen bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelstelling: het in werking houden van een rijdend spoorwegmuseum. Alle VSM'ers zijn vrijwilligers. Variërend van functies in de treindienst, of in één van de VSM-werkplaatsen tot administratieve functies.

Waarom vrijwilligers?

De VSM is begonnen in 1975 met een aantal ondernemers rondom de Veluwe (onder andere de vader van Antoon van Hoof). Eerst was het een betaalde maatschappij maar in 1987 ging het failliet. De mensen die er destijds werkte wilde er graag vrijwillig mee doorgaan. Het waren echte stoomtrein fanaten. Nu is het een vrijwilligers organisatie met een bestand van 200 vrijwilligers waarvan er een stuk of 50 echte diehard liefhebbers zijn en vaak werk verrichten.

Al het geld wat er nu verdient wordt met de stichting wordt ook weer in het bedrijf en de spoorlijn gestopt.

Het is helemaal vrijblijvend om vrijwilliger te worden, als je 2 x in het jaar wilt werken mag dat ook. De meeste vrijwilligers hebben in het dagelijkse leven (bijna) niets met treinen te maken. Dus ook als je politieagent bent of dierenarts je kunt bij hen aan de slag als je geïnteresseerd bent in stoomtreinen.

Als je geïnteresseerd bent kun je ook eerst eens op een zaterdag komen kijken in Beekbergen. Er zijn dan altijd mensen aan het werk, maar meteen opgeven mag natuurlijk.

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op de website van Gelderland helpt.

In de uitzending van Gelderland Helpt op zondag 8 oktober maakt presentator Sonja Booms een ritje met de Veluwse Stoomtrein Maatschappij.