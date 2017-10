Vrijwilligers Gelders Archief vinden overlijdensakten slachtoffers Puttense razzia terug

PUTTEN - Vrijwilligers van het crowdsourcingproject ‘Met oprechte deelneming’ van het Gelders Archief hebben originele overlijdensakten teruggevonden van slachtoffers van de Razzia in Putten. Vrijwilligers van het project indexeren alle overlijdensakten uit de periode 1951 tot 1960. Daar blijken ook veel akten bij te zitten van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het buitenland zijn omgekomen, zoals de slachtoffers van de razzia. Dat meldt het Gelders Archief op haar website.

Volgens projectbegeleider Anthony Livius is het niet vreemd dat er zoveel jaar na dato nog steeds overlijdensakten opduiken: "Na de Tweede Wereldoorlog telde Nederland zo’n half miljoen vermisten. Het Rode Kruis werd gevraagd om deze mensen te traceren. In de jaren die daarop volgden verzamelde deze organisatie gegevens van in het buitenland (vaak in concentratiekampen) overleden Nederlanders. Op basis van deze informatie werden slachtoffers officieel doodverklaard en door Nederlandse gemeenten alsnog vereeuwigd in een overlijdensakte.

Bij de indexering kwam een van de medewerkers op één en dezelfde pagina de akten tegen van vader en zoon Bockhorst, twee slachtoffers van de razzia. Metselaar Muijn Bockhorst (47 jaar) overleed op 30 april 1945 in kamp Wöbbelin. Zijn negentienjarige zoon Maas Bockhorst (bakker van beroep) overleed een maand eerder op 15 maart 1945 in kamp Neuengamme. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de ruim 125 akten van oorlogsslachtoffers die te vinden zijn in de Puttense overlijdensboeken van 1951 en 1952.

Vrijwilligers van het project geven aan zeer onder de indruk te zijn van dit soort akten. "Ik word er zo emotioneel van dat ik uitlog en later weer verder ga. Ik ben nog nooit zo dicht bij de Tweede Wereldoorlog geweest."