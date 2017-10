Doodzieke Leendert heeft nog één wens: 'Ik zou naar The Stones willen'

Leendert is helemaal gek van The Rolling Stones

BENNEKOM - Uit het hart gegrepen deed Willie Jansen uit Bennekom donderdagochtend een oproep in de rubriek Gelderland Helpt op Radio Gelderland voor zijn ernstig zieke zwager Leendert (54).

Leendert is helemaal gek van The Rolling Stones. 'Hij is een rocker, altijd al geweest. Die bekende jas met de tong van Mick Jagger? Die had hij ook! Als er een rasechte fan van The Stones is, dan is hij het wel', vertelt Willie.

Leendert kreeg vijf jaar geleden te horen dat hij ALS heeft. Hij woont nu nog zelfstandig in Bennekom, maar zijn conditie is zo hard achteruit gegaan dat hij 24 uur per dag zorg nodig heeft. Hij gaat binnenkort dan ook naar Het Dorp in Arnhem.

'Toen twee meiden van Siza Dorp Groep hem vroegen of hij nog een leuke wens had, riep hij al snel: kaarten voor The Stones!' Zondag 15 oktober treedt de band op in het Arnhemse GelreDome. Willie had graag voor zijn zwager een rolstoelticket willen kopen, maar deze is niet meer te verkrijgen.

ALS-patiënt

Ondanks zijn ziekte staat Leendert positief in het leven en is hij zijn gevoel voor humor gelukkig niet kwijt. Zijn zussen en moeder van 83 staan dagelijks voor hem klaar en helpen hem waar ze kunnen. 'Als je iemand hoort vertellen dat iemand ALS heeft, dan neem je dat ter kennisgeving aan. Maar als je er net als ons bovenop zit, dan is dat 'killing' om mee te maken.'

De spierziekte zorgt dat er steeds meer spiergroepen uitvallen. Leendert zit nu aan een ademhalingsapparaat. 'Er komt iedere keer wat bij. En tegelijkertijd wordt er ook gelijk iets van je eigen leven afgenomen en dat grijpt mij aan,' vertelt Willie met een brok in zijn keel aan radiopresentator Rob Kleijs.

Luister het radiogesprek terug:

Wie heeft een rolstoelticket voor Leendert?

'Verleden week was ik jarig en toen ik wakker werd, schoot mij een idee te binnen', zegt Willie. 'Ik zei tegen mijn vrouw: Ik ga naar Gelderland helpt. Hoe gaaf zou het zijn als hij naar The Stones kan!'

De inwoner van Bennekom hoopt dat iemand zijn rolstoelkaart beschikbaar wil stellen, zodat de wens van Leendert alsnog in vervulling kan gaan.