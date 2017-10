Snoeihard rapport heeft geen politieke gevolgen

ARNHEM - Het snoeiharde rapport over de Arnhemse politiek heeft zo goed als zeker geen gevolgen voor de posities van de wethouders Gerrie Elfrink (SP) en Martijn Leisink (D66). Ze werden in het rapport niet bij naam genoemd, maar alle insiders weten dat de felste kritiek aan het adres van deze heren was gericht.

Toch vinden de Arnhemse partijen niet dat ze vanwege het rapport moeten opstappen, zo blijkt uit een belrondje langs de Arnhemse politiek. Als belangrijkste reden wordt aangevoerd dat de Arnhemse raad er in het rapport ook zelf nogal van langs krijgt.

De partijen vinden dat ze daarom ook zelf in de spiegel moeten kijken en dat de problemen in de Arnhemse politiek niet alleen op twee wethouders moeten worden afgeschoven. Komende maandag wordt in de hoofdstad van Gelderland gesproken over het rapport, maar het is dus de verwachting dat vuurwerk uit zal blijven.

Hieronder leest u de reacties van de Arnhemse partijen op het vernietigende rapport:

Sabine Andeweg (D66):

'Ik heb nog niet de tijd gehad om het rapport helemaal te lezen. Dat vind ik van belang, voordat ik een inhoudelijke reactie kan geven. Ik neem het rapport komend weekeinde helemaal door om me zo goed voor te kunnen bereiden op de vergadering van maandag.'

Jurgen Elfrink (SP):

'We moeten goed naar de aanbevelingen kijken. Er wordt inderdaad redelijk op de man gespeeld. Ik vind niet dat er mensen moeten worden afgerekend op het rapport. Wethouder Elfrink kan ook wel een stootje hebben.'



Martien Louwes (PvdA):

'Er moet iets gebeuren. Het kan niet zo zijn dat alles bij het oude blijft. Vanaf maandag moeten we beginnen met het verbetertraject of in elk geval vaststellen dat we het gaan doen en hoe. Tot de verkiezingen en daarna door. De raad moet dit oppakken. Het gaat om macht en tegenmacht. Wij zijn als raad onvoldoende een tegenmacht geweest. Dat wethouders intimiderend zijn geweest en hebben geschoffeerd komt dus voor een deel omdat wij dat hebben toegestaan.'

Leendert Combée (VVD):

'Het is een stevig en confronterend rapport. Maar we hebben dit onderzoek niet laten doen om mensen af te kunnen laten treden. Ik ben blij dat het rapport er is. We moeten kijken hoe we zaken kunnen verbeteren. Ik denk dat iedereen wel een beetje geschrokken is van de uitkomst.'

Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks):

'Het onderzoek is heel herkenbaar. Ik heb het rapport bijna helemaal uit. Het is nu aan ons als politiek om er iets aan te doen. De rol van de raad is daarin heel belangrijk. Ergens zijn we de weg kwijtgeraakt. Democratie is meer dan de helft plus één. We moeten een breder draagvlak in de stad zien te krijgen. Ik hoop dat de wethouders zich aangesproken voelen en uitleg geven. Ik verwacht maandag overigens geen vuurwerk. En eerlijk gezegd hoop ik ook dat het uitblijft. Maar een goed en stevig debat is wel nodig. Het rapport liegt er niet om.'

Gerben Karssenberg (CDA):

'We moeten dit rapport zeer serieus nemen en reflecteren. Veel punten zijn herkenbaar voor de raad en het college. Ik vind dat er maandag niet over poppetjes moet worden gesproken. Maar over hoe we met z'n allen politiek bedrijven in Arnhem. Ik pleit voor meer openheid en ook de nieuwe burgemeester kan hier een belangrijke rol in spelen. Hij is nog fris en fruitig in politiek Arnhem. Verder moeten we het rapport nog bespreken in de fractie.'

Lea Manders (Arnhem Centraal):

"Er worden snoeiharde conclusies getrokken en die zijn terecht. We moeten in Arnhem terug naar de basis. We moeten meer draagvlak creëren. De wethouders hebben formeel gezien niets verkeerds gedaan. Ze hebben steeds meerderheden gevonden. Maar je moet je ook realiseren dat de mening van de andere helft van de stad er niet toe heeft gedaan. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Signalen zijn structureel genegeerd. Dit is erg slecht voor het aanzien van de stad.'



Addy Plieger (ChristenUnie):

'Het rapport legt de vinger op de zere plek. Het is een eerlijk rapport. We gaan het vanavond in de fractie bespreken. We herkennen het geschetste beeld. Maar we moeten hier nu niet in blijven hangen. We moeten doorpakken. Iedereen moet in de spiegel kijken. Het is zinloos om naar elkaar te gaan wijzen. Het rapport is geen middel om een motie in te kunnen dienen. We moeten allemaal in de spiegel kijken. De boel hoeft nu niet overhoop gehaald te worden.'

Kürşat Bal (Verenigd Arnhem):

'Er valt nogal wat te verbeteren. En dat geldt zeker ook voor de raad. We moeten allemaal in de spiegel kijken. Met de verbeteringen moeten we direct aan de slag. Dan kan de nieuwe raad (volgend jaar, red.) ook een goede start maken.'

Ton van Beers (Arnhemse Ouderen Partij):

'Het is een degelijk, goed onderbouwd rapport. Er valt veel lering uit te trekken, als men wil. Maar daar heb ik een hard hoofd in. Volgend jaar maart zijn er alweer verkiezingen en je kunt mensen niet veranderen. Als mensen macht krijgen, worden het vaak vreselijke wezens. Haantjes worden het dan. Het heeft weinig zin om weer twee personen weg te sturen. Daarvoor is de periode tot aan de verkiezingen te kort.'

Leo de Groot (Partij van de Dieren):

'Het rapport zorgt voor weinig nieuwe inzichten. Als ik wethouder Elfrink was zou ik me bescheiden opstellen. Ik zou zeggen dat ik geschrokken ben en mijn excuses aanbieden. Ik zou me wat nederiger opstellen. Eerlijk gezegd denk ik dat Arnhem beter af is zonder hem. Wethouder Leisink zou ik adviseren om wat meer oog te hebben voor de kleinere partijen in de raad. Die beter van dienst zijn. Al ben ik bang dat hij vindt dat hij dat al doet.'

Zie ook: Bikkelhard rapport: 'Arnhemse politici gaan onprofessioneel met elkaar om'