Deel 'foutparkeerders' Fruitcorso hoeft boete toch niet te betalen

TIEL - Een deel van de parkeerboetes tijdens het Fruitcorso in Tiel hoeft toch niet te worden betaald. Dat heeft handhaver Avri besloten na overleg met de gemeente. Na afloop van het corso kwamen veel klachten binnen van bezoekers die door verkeersregelaars naar verkeerde parkeerplaatsen zouden zijn doorgestuurd.

Uit onderzoek en een aantal onafhankelijke verklaringen is gebleken dat sommige automobilisten op zondag inderdaad zijn doorgestuurd naar parkeerplaatsen op het Bleekveld die bestemd zijn voor vergunninghouders. Dat is volgens de gemeente gedaan door iemand die daartoe niet bevoegd was. Die persoon was dan ook niet aangewezen door de organisatie of de gemeente.

De automobilisten die tijdens het corsoweekend op zondag op het Bleekveld een boete van 99 euro kregen voor fout parkeren ontvangen een brief. Daarin wordt gemeld dat de bekeuring wordt ingetrokken en dat het bij een waarschuwing blijft.

Actie is eenmalig

'Deze actie is eenmalig. En geldt, zo moge duidelijk zijn, niet op andere vergunninghoudersplaatsen en daar waar verkeerd geparkeerd is op de calamiteitenroute' benadrukt de gemeente Tiel.

Hoeveel van de in totaal 150 bekeuringen niet te hoeven worden betaald, heeft de gemeente niet bekendgemaakt.