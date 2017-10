Ouders weggelopen jongen zijn boos op zorginstelling

ERMELO - De ouders van de autistische jongen die afgelopen weekend wegliep uit een zorginstelling van 's Heeren Loo in de buurt van Ermelo zijn boos. Ze vinden dat er door de instelling onvoldoende is gedaan om de jongen ervan te weerhouden om weg te lopen. 'Het is een jongen die makkelijk wegloopt, dat weten ze en toch kan het zomaar gebeuren', zegt vader Wouter van Schuppen.

Afgelopen weekend werd er een jongen gevonden langs de A28 bij Ermelo. Hij kon niet communiceren, waardoor de politie voor een raadsel stond. Er werd navraag gedaan bij een instelling van 's Heeren Loo, maar later bleek dat de autistische jongen uit een andere instelling van 's Heeren Loo was weggelopen.

Volgens de zorginstelling is er wel degelijk rekening gehouden met de weglooplust van de jongen. 'De deur zit in dat logeerhuis op slot en de ramen zijn aan twee kanten vergrendeld. De jongen is er in geslaagd om die vergrendelingsknoppen in te drukken. Hij is razendsnel en had maar een paar seconden nodig om weg te komen', aldus de woordvoerder.

Politie niet direct geïnformeerd

Ook vinden de ouders dat de politie direct geïnformeerd had moeten worden. 'Gelukkig liep het nu goed af, maar het had ook heel anders kunnen aflopen', benadrukt Van Schuppen.

De instelling zegt dat het niet de procedure is om direct de politie te bellen. 'We hebben in eerste instantie in de nabije omgeving gezocht. Er lopen wel vaker cliënten weg en vaak volstaat een fietsronde over het terrein. Als we elke keer direct de politie bellen, worden we niet meer serieus genomen. Toen hij niet gevonden werd, is de politie ingeschakeld.'

Geen excuses

De ouders van de jongen hebben naar eigen zeggen nog niets gehoord van 's Heeren Loo. 'Niemand heeft excuses aangeboden, we hebben een mail gestuurd en ook daar hebben we nog niets op gehoord.'

De voorlichter van 's Heeren Loo ontkent dat. 'We hebben al contact met de ouders gehad, ook omdat we de zaak betreuren. Maar zij hebben aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. Als ze dat alsnog willen, zijn we daar natuurlijk toe bereid.'

