Ruim 100 mensen speuren naar vermiste Anne Faber

HUIS TER HEIDE - De politie zoekt donderdagmiddag samen met tientallen vrijwilligers in de Soester Duinen (provincie Utrecht) naar de vermiste Anne Faber. De vrijwilligers bestaan voornamelijk uit vrienden en familie van Anne, meldt RTV Utrecht. Ook wordt een politiehelikopter ingezet.

De 25-jarige Anne woont in Utrecht, maar groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen. Ze verdween vrijdagavond.

Ze was rond 17.00 uur vanuit Utrecht vertrokken voor een stevige fietstocht. Bij Hollandsche Rading en Baarn verzond ze nog WhatsApp-berichten naar haar vriend. Daarna bleef het stil.

Kleding gevonden

De politie kamde de afgelopen dagen het hele bosgebied bij Huis ter Heide uit. De 25-jarige vrouw werd niet aangetroffen. Wel werd dinsdag kleding gevonden, die vermoedelijk van Anne is.

De familie riep mensen woensdag via het ANP op camerabeelden met de politie te delen. Ook zei een oom van Anne in De Telegraaf dat behalve de politie ook het leger naar haar moest gaan zoeken.

'Sporen kunnen verdwijnen'

Een woordvoerder van de politie gaf tegen RTV Utrecht aan dat in overleg met defensie is besloten om voorlopig alleen honden en de Mobiele Eenheid (ME) in te zetten. 'Als er te veel mensen rondlopen kunnen sporen verdwijnen.'

Verder benadrukt de woordvoerder dat wanneer mensen op eigen initiatief willen zoeken, ze dat eerst moeten aangeven bij de politie.

