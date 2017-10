El Jebli krijgt centrale rol op middenveld bij De Graafschap

DOETINCHEM - Yousef El Jebli staat vrijdag in het uitduel met Helmond Sport opgesteld als meest aanvallende middenvelder. De broers Lars en Sven Nieuwpoort vormen samen het centrum van de defensie.

De Graafschap bevindt zich met een zesde plaats en twee punten achterstand op de nummer twee Fortuna Sittard niet eens in een slechte positie. Het publiek en ook de trainers Henk de Jong en Sandor van der Heide zijn echter niet tevreden met het vertoonde spel. Daarom wordt het elftal anders ingericht en gaat het systeem met vijf verdedigers op de kop. De Graafschap speelt tegen Helmond Sport voor het eerst dit seizoen in een 4-3-3 systeem.

'Het was niet leuk genoeg en ik probeer als trainer al 32 jaar het publiek met aanvallend voetbal te vermaken', zegt De Jong. 'Wat we verdorie willen is gas geven, korter zitten en plezier hebben. Nou, dat gaan we proberen.'

De voorhoede bestaat nu uit rechterspits Daryl van Mieghem en een hangende linksbuiten in de persoon van Anthony van den Hurk. 'Dat biedt ook mogelijkheden voor Driver om er overheen te komen. Hij moet vrijheid hebben in zijn spel. Een geweldige jongen om mee te werken, maar dat geldt voor de hele groep.'

Creativiteit met El Jebli

El Jebli is in stadion De Braak in Helmond de centrale man op het middenveld. Tim Receveur begint in tegenstelling tot het teleurstellend verlopen duel tegen FC Emmen (2-2) op de bank. De Jong had ook kunnen kiezen voor Fabian Serrarens die vaker op 'tien' stond bij De Graafschap. 'Voor hem is het toch nog een beetje omschakelen van wat hij bij Telstar gewend was. Wij willen druk zetten. Met El Jebli hebben we een creatieve speler op die plek, maar Fabian zou het ook kunnen.'

Van Overbeek slachtoffer

Achterin is Elvio van Overbeek het slachtoffer van de wijziging naar vier verdedigers. Myenty Abena verhuist van het centrum naar rechtsback waardoor het hart van de defensie nu gevormd zal worden door de broers Lars en Sven Nieuwpoort. 'Ze kennen elkaar natuurlijk door en door en ik denk dat het ook voor Lars goed is', aldus De Jong die alleen niet kan beschikken over tweede keeper Agil Etemadi.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars en Van den Hurk.