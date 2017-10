Joy leest voor aan haar dementerende opa

Voor deze doelgroep is contact maken met familie en met elkaar van groot belang. Lezen of voorgelezen worden is dan een effectief middel om een gesprek te starten en samen fijne momenten te beleven.

De tekst gaat door onder het artikel.

Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren.

Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen door een visuele beperking niet (makkelijk) meer zelf lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen ze toch genieten van verhalen.

Bijna 550.000 abonnees op YouTube

Joy (14) uit Apeldoorn vlogt op YouTube over beauty en mode. Ze heeft bijna 550.000 abonnees.

'Ik vond het heel erg leuk om te doen en heel erg gezellig. De ouderen waren erg lief en ze vonden het ook erg leuk', blikte de populaire vlogster terug op het voorlezen.

Opa Gerard had ook genoten, vooral van zijn kleinkind: 'Ik ben apetrots.'

Zie ook: Het kanaal van Joy op YouTube