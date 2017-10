Zoektocht naar felbegeerde sticker van Franse jongensgroep Les Poppys

VELP - Greet Rijntjes uit Velp is al jaren op zoek naar een sticker van jongensgroep Les Poppys uit de jaren zeventig.

De 57-jarige Greet is al vanaf dag één fan van de groep van zeventien kinderen, die oorspronkelijk vanaf 1946 zongen in een kerkkoor Les Petits Chanteurs De Asnieres en de latere groep Les Poppys.

De groep Les Poppys is ontstaan in 1970. De jongeren uit het kerkkoor zongen op een zondag het lied Noël 70, en toevallig zat daar een man van de platenmaatschappij Barclay. Hij koos zeventien jongens uit het koor, die allemaal goed konden zingen. Hun grootste hit was het liedje: 'Non, non rien na change.'

Sinds haar tienerjaren is Greet helemaal bezeten van de jongensgroep, bezocht bijna alle concerten in Nederland en spaarde dan ook alles. Maar er ontbreekt nog één collectorsitem: die ene Poppysticker.

'Ik denk dat de sticker ooit in een popblad heeft gezeten, maar ik weet het niet zeker. Het zal uit 1971 en of 1972 zijn. Van de sticker maak ik kopieën die ik meeneem naar een reünie van oud Poppys en fans op 26 mei volgend jaar op het strand van Scheveningen.'

Wie weet hier meer van, en kan Greet Rijntjes helpen met de ontbrekende sticker?

Mail uw reactie naar gelderlandhelpt@gld.nl