Arnhemse Rijnbrug gebombardeerd

De bommen vallen op de brug, 7 oktober 1944 - Gelders Archief

Dagenlang hebben de mannen van John Frost in september 1944 alles geprobeerd om de Arnhemse Rijnbrug in handen en in tact te houden. Maar eind september is de slag om Arnhem definitief mislukt en hebben de Duitsers de stad en de brug nog stevig in handen. De brug is inmiddels cruciaal in de strijd in de Betuwe. Er wordt stevig gevochten in het gebied. De geallieerden proberen zo dicht mogelijk bij de Rijn te komen en de Duitsers proberen de geallieerden juist uit de Betuwe te verdrijven. Via de brug kunnen de Duitsers makkelijk en snel versterkingen aanvoeren, de brug te ver moet daarom kapot, vinden de geallieerden. En zo geschiedt dus op zaterdag 7 oktober.

Bekijk hier foto's van de verwoeste brug:

De kapotte Rijnburg - dhr Jacquet, Gelders Archief

Luchtfoto van de kapotte brug - Gelders Archief

Luchtfoto's van begin november 1944, de kapotte brug ligt in de Rijn - Gelders Archief