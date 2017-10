Rus Chigirinskiy wil met Vitesse doorpakken nu zwarte cijfers lonken

ARNHEM - Vitesse schrijft over het afgelopen seizoen nog altijd een fors miljoenentekort, maar toch ziet de toekomst er volgens de club goed uit. 'We kunnen straks zelf onze broek ophouden.'

door: Richard van der Made

Donderdag presenteerde algemeen directeur Joost de Wit de jaarlijkse cijfers aan de media. Daaruit blijkt dat de club uit Arnhem de kosten opnieuw ziet dalen. Over het seizoen 2016-2017 is het tekort (netto resultaat) met ruim tien miljoen euro weliswaar nog altijd enorm, maar het bedrag werd in juni 2016 al gedekt door een storting van miljardair Alexander Chigirinskiy. De Russische eigenaar betaalde Vitesse destijds zes miljoen euro, zo onthulde De Wit op de trainingsaccommodatie op Papendal. Vorig seizoen was het tekort van Vitesse overigens nog ruim 13 miljoen euro.

Opbrengsten later

In het verlies zijn de kosten die Vitesse rondom het winnen van de KNVB-beker moest maken meegenomen. De opbrengsten volgen pas in het boekjaar 2017-2018 en zullen samen met de toegenomen media gelden van 1.5 miljoen euro leiden tot een verwachte break-even situatie. De stijging van mediagelden dankt Vitesse aan de vijfde plaats van vorig seizoen waardoor de club steeg op de media-ladder (gemeten over tien jaar, red.) en FC Groningen en SC Heerenveen voorbij stak.

Startgeld Europa League

De Wit: 'Het lijkt nu in deze cijfers wat tegen te vallen, maar de inkomsten zijn dus niet meegeteld.' Als deelnemer aan de groepsfase van de Europa League incasseert Vitesse ongeveer 5 miljoen euro. Het leeuwendeel komt voort uit startgeld, maar ook aan winstpremies en via de zogeheten 'marketingpoule' denkt Vitesse nog vele tonnen over te houden die dus volgend seizoen in de cijfers worden opgenomen.

140 miljoen euro

Duidelijk is dat Vitesse onder het wakend oog van de op de achtergrond opererende eigenaar onverminderd ambitieus blijft. Chigirinsky, die Vitesse vooral in handen heeft als een soort statussymbool, wil de komende jaren nu doorpakken. De Rus pompte echter al een slordige 140 miljoen euro in de Arnhemse club, maar is volgens De Wit tevreden over de progressie die in Arnhem wordt geboekt. De Wit spreekt de miljardair uit Moskou als enige. Dat gebeurt 'af en toe' en gaat via de telefoon en mail.

'Vaart maken'

'Hij wil proberen aan te haken bij de top drie en het die clubs moeilijk maken', vertelt De Wit over de plannen. 'Het geld van de bekerwinst wil hij gebruiken om de volgende stap te maken. Om door te groeien en misschien in een goed jaar te verrassen. Hij wil met Vitesse vaart maken en uiteindelijk zal hij ook wel eens geld willen terugzien. Hij blijft natuurlijk een zakenman. Maar ons beleid is er niet op gebaseerd om structureel bij de eerste drie in de eredivisie te spelen. Dat is ook niet realistisch', vindt De Wit.

Druk op commercie

Ondertussen is Vitesse onder leiding van De Wit al jaren bezig om de verliezen uit de puinhopen die Merab Jordania achterliet, verder terug te dringen. 'In vijf jaar zijn we van -24 miljoen euro naar nul gegaan. En die nul is dan dus volgend jaar. De salarissen zijn gedaald, maar we hebben vooral veel transfervrije spelers gehaald (Zhang, Rashica, Nakamba, Van Wolfswinkel, RvdM) en een aantal is inmiddels weer goed verkocht. Dat is een groot compliment aan de scouting en dus aan Mo Allach (technisch directeur, red.)'. De algemeen directeur geeft toe, zeker door het winnen van de beker, dat aan de inkomstenkant nog wel winst te behalen valt. Die stijgen nauwelijks. De commerciële afdeling moet volgens De Wit profiteren van het sportieve succes. 'Ja, we verwachten meer, maar je moet het ook mogelijk maken door te investeren. Dat is gebeurd.'

Onafhankelijk

Volgens De Wit stevent Vitesse langzaam af op zwarte cijfers. 'Onze strategie is simpel: geen bijdrage van onze eigenaar, zodat we straks gezond en "self supporting" zijn. Het ziet er echt super positief uit. Daarom hebben we ook bewust gekozen om afgelopen zomer te investeren in de organisatie en de selectie (Serero, Matavz, Bruns, Linssen, red.) om deze op sterkte te houden. Je wil vasthouden zoals het nu is en volle bak door. Volgend jaar hoeft Chigirinskiy voor het eerst echt niets meer bij te leggen', rekent De Wit voor. 'Het is onze verwachting dat we dan onze eigen broek kunnen ophouden waarmee we onafhankelijk worden. Tegelijkertijd zullen we hem altijd nodig blijven houden om door te groeien.'

Goed regelen

Vitesse bouwt met de onzichtbare Rus stap voor stap aan schuldenvrij worden. Volgens De Wit hoeft Chigirinsky ook nog geen flinke sommen geld terug zien van zijn jarenlange investeringen. Vergelijken met vijf jaar geleden is de club Vitesse een oase van rust. Een totaal andere situatie bijvoorbeeld dan ADO Den Haag dat in Chinese handen is. 'Je moet het goed regelen', zegt De Wit daarover. 'Ik moet wel zeggen dat ik het raar vind om te horen dat je tegen een buitenlandse investeerder bent. Dat snap ik niet. Het is de toekomst. Wat je wel ziet is dat sommige clubs zich door succes gek laten maken. Daar doen wij niet aan mee.'