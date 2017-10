Wordt gastvrouw Nikki Prein wereldkampioen in Abu Dhabi?

ULFT - Gastvrouw Nikki Prein uit het Achterhoekse Kilder gaat voor een podiumplek tijdens de WorldSkills van 2017. De leerlinge van het Graafschap College in Doetinchem vertrekt dinsdag naar Abu Dhabi om Nederland te vertegenwoordigen op de WK voor beroepen.

'Het is een WK voor mbo-vakrichtingen', legt Nikki uit. De leerlinge 'ondernemer-manager horeca' werd in maart al kampioen bij de nationale skillswedstrijden.

De afgelopen maanden heeft ze zich kunnen voorbereiden op de wereldkampioenschappen. 'Het is heel veel oefenen', benadrukt de Achterhoekse. 'Het is heel streng. Er wordt bij de WK gelet op je gastvrijheid, je technieken, hygiëne en of je er representatief uitziet.'

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

'Nikki is een natuurtalent'

Nikki hoeft zich volgens docent gastheerschap Marcel Beukers geen zorgen te maken. 'Nikki is een natuurtalent. Ze pikt het heel snel op. Ze ziet iets en ze doet het', zegt hij trots. Beukers ziet haar ergens bovenaan eindigen.

Aan de WorldSkills voor gastheer of gastvrouw doen 36 andere landen mee. 'Mijn lach heeft mij op het NK ook al geholpen', zegt Nikki over haar sterkste punt. 'Je moet vooral genieten. Ik ga voor de top drie, want iedereen wil op het podium staan toch?'