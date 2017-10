NEC wil contract Kadioglu alsnog openbreken

NIJMEGEN - NEC probeert het contract van Ferdi Kadioglu alsnog open te breken.

De talentvolle middenvelder, die vandaag achttien jaar wordt, ligt nog tot 2019 vast. De Nijmeegse club is nu in gesprek om die verbintenis te verlengen en verbeteren. 'Dat heeft lange tijd stilgelegen, mede door de degradatie', verklaart technisch directeur Remco Oversier.

'En daarna was de transferperiode, waarin alleen Vitesse een bod op Ferdi heeft gedaan. Het wordt nu in alle rust hervat. We willen er alles aan doen om dat te laten lukken. Hij is toch de trots van de club. Het is ons beleid om spelers uit de eigen opleiding zo lang mogelijk binnen boord te houden of om ze zo goed mogelijk te verkopen, zoals bij Jay-Roy Grot is gebeurd.'