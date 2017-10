Bezoekers concert Jannes moeten tas thuis laten

ARNHEM - Bezoekers van het concert van Jannes komende zaterdag in GelreDome mogen geen grote tassen of rugzakken mee naar binnen nemen.

'Omdat er geen kluisjes of garderobe aanwezig zijn, is het verzoek deze thuis of in de auto te laten', staat op de Facebookpagina van het Arnhemse stadion.

Volkszanger Jannes viert dat hij vijftien jaar in het vak zit. Het concert is uitverkocht.

Zie ook:

Jubileumconcert Jannes volledig uitverkocht