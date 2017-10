NEC: regeling getroffen met Danny Hoekman

NIJMEGEN - Is Danny Hoekman nog wel in functie bij NEC of niet? Volgens algemeen directeur Wilco van Schaik is dat niet het geval.

Diverse bronnen melden dat de voormalige linksbuiten nog een contract zou hebben bij NEC, maar Van Schaik spreekt dat tegen. "Er is een regeling met Danny getroffen. Dat is nog gebeurd onder de vorige directie. De relatie tussen Danny en mij is overigens goed. We komen elkaar wel eens tegen, hij is vaak bij onze wedstrijden aanwezig."

Hoekman begon in de zomer van 2016 en had een contract voor drie jaar. Hij werd ruim een jaar geleden uit zijn functie als technisch manager gezet. Na enkele maanden keerde hij terug in een adviseursfunctie. Zijn contractduur zou daarbij wel gerespecteerd worden. Na diverse kritische uitlatingen van Hoekman in de media, onder meer een frontale aanval op de toenmalige trainer Peter Hyballa, besloot de club geen gebruik meer te maken van zijn adviezen.

Daarna zorgde Hoekman nog voor onrust door op de dag van de degradatiewedstrijd tegen NAC te verkondigen dat er crisisoverleg zou zijn bij NEC. Daarop kwam hij even later weer terug. Wanneer de bewuste regeling met Hoekman is getroffen en door wie, blijft vooralsnog onduidelijk. De voormalige technisch manager wilde zelf niet reageren.

Zie ook: