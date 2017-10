'Ik dacht niet na'; voorwaardelijke celstraf voor Nijmegenaar na rellen in Hamburg

NIJMEGEN - Ramon L. uit Nijmegen heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van 17 maanden voor zijn aandeel in de rellen tijdens de G20-top in Hamburg. Dat schrijft De Gelderlander.

L. heeft drie maanden in Duitsland in voorarrest gezeten. Hij wordt nu vrijgelaten en hoeft niet meer de cel in. Alleen als de Nijmegenaar binnen drie jaar weer de fout ingaat, moet hij die voorwaardelijke straf uitzitten.

In Hamburg werd begin juli de G20-top gehouden, waar de leiders van de twintig grootste economieën ter wereld bijeenkwamen. Tijdens die top waren ook zo'n 12.000 demonstranten aanwezig.

Geweld

Een aantal van deze demonstranten gebruikte ook geweld. Tijdens die ongeregeldheden werden er 51 opgepakt vanwege relschoppen, onder wie twee Nederlanders. Het ging om de 33-jarige L. en een 21-jarige Amsterdammer.

Tijdens de rechtszaak bleek dat de Nijmegenaar vier keer dingen gooide naar de politie: twee keer naar agenten en evenzoveel keren naar een politiewagen. 'Ik dacht niet na', antwoordde L. volgens De Gelderlander op de vraag waarom hij na één keer gooien niet ophield.

Alleen in rellen

Ook gaf de Nijmegenaar aan dat hij met een vriend naar Hamburg reisde, maar hem uit het oog verloor. Daarop kwam hij alleen in de rellen terecht.

