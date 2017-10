NEC-trainer Bogers: jammer dat internationals ontbreken

NIJMEGEN - NEC kan vrijdagavond tegen Fortuna Sittard niet beschikken over Ferdi Kadioglu vanwege interlandverplichtingen.

"Het is in ieder geval jammer, voor ons is het lastig", aldus trainer Adrie Bogers. "Het is nu toevallig voor beide partijen, maar het is wel zonden dat we niet voort kunnen borduren op het feit dat we met die elf gasten een goede wedstrijd hebben gespeeld. Joey Sleegers is één van de opties die daar kan spelen. Jari Schuurman is er niet en Anass Achahbar ook niet en we hebben wat twijfelgevallen met Wojciech Golla en Arnaut Groeneveld."

NEC kan aanhaken bij de top met een zege uit tegen Fortuna. "Dan komen we op één punt, dus we kunnen goede zaken doen. Qua voetbal laten we de laatste weken zien wat we in huis hebben, dus daar zit veel vertrouwen in. We moeten effectiever zijn en je zag ook bij de 1-1 dat we een beetje de draad kwijt waren door die tegengoal. Maar zolang we die kansen blijven creëren, gaan we ze op den duur ook wel maken."