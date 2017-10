Politie gaat weer uitgebreid zoeken naar vermiste Anne Faber

HUIS TER HEIDE - De Mobiele Eenheid gaat donderdag weer uitgebreid zoeken naar Anne Faber. Ze gaat in een grotere kring zoeken in Huis ter Heide (gemeente Zeist), meldt de politie Utrecht op Twitter.

In Huis ter Heide werd dinsdag kleding gevonden die vermoedelijk van Anne is. De 25-jarige woont in Utrecht, maar groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen. Ze verdween vrijdagavond.

Ze was rond 17.00 vanuit Utrecht vertrokken voor een stevige fietstocht. Bij Hollandsche Rading en Baarn verzond ze nog WhatsApp-berichten naar haar vriend. Daarna bleef het stil.

Bosgebied uitgekamd

De politie heeft woensdag het hele bosgebied uitgekamd, maar Anne is niet gevonden. Ook de ME werd ingezet.

De familie riep mensen woensdag via het ANP op camerabeelden met de politie te delen.

