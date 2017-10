Bejaarde vrouw doorweekt op straat gevonden

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Op de Rozenstraat in Barneveld is donderdagmorgen een bejaarde vrouw doorweekt op straat aangetroffen. De vrouw van 87 is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.

Een voorbijganger zag haar rond 7.00 uur liggen en waarschuwde de politie. Die vermoedt dat de vrouw, om wat voor reden dan ook, naar buiten was gelopen. Hoelang de vrouw op straat heeft gelegen, is niet bekend. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl