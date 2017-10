ARNHEM - Het 17-jarige meisje dat sinds dinsdagavond uit de Arnhemse wijk Klarendal werd vermist, is weer terecht.

De politie laat weten dat zij woensdag na een korte zoekactie in goede gezondheid is teruggevonden. Waar het meisje is geweest, is niet bekend.

Er is dinsdagavond een Burgernetbericht verstuurd. Die melding leverde in eerste instantie niets op.

