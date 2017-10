Ziekenhuis Rivierenland verbetert onderzoek naar borstkanker

Foto: Ziekenhuis Rivierenland

TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel kan afwijkingen in de borst voortaan sneller zichtbaar maken. Het ziekenhuis heeft hiervoor een nieuwe 3D-mammograaf in gebruik genomen. Doordat de nieuwe technologie ook nauwkeuriger is, is volgens het ziekenhuis bovendien minder aanvullend onderzoek nodig.

Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borst dat afwijkingen zichtbaar maakt. Het wordt onder meer gebruikt om borstkanker op te sporen. Dankzij de 3D-technologie kan het nieuwe apparaat afwijkingen in het borstweefsel zichtbaar maken die voorheen vaak verborgen bleven. Met de nieuwe technologie van de mammograaf wordt laagje voor laagje een 3D-beeld opgebouwd. 'Daardoor zie je veel beter de kleine structuren in het weefsel', legt radioloog Van Lieshout uit. 'In de oude situatie zag je iets op de foto, maar kon je moeilijker vaststellen of het nou echt iets was.' Minder stress en onzekerheid Patiënten hoeven voortaan minder vaak doorverwezen te worden naar een chirurg, wat leidt tot een kostenbesparing. Bovendien voorkomt het volgens Van Lieshout stress en ongerustheid bij patiënten, omdat ze minder lang in onzekerheid zitten. 'En is er werkelijk een afwijking, dan wordt deze sneller herkend, en dat is gunstig voor de verdere behandeling.'