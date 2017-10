Heeft preventief dotteren zin?

NIJMEGEN - Wetenschappers van het Radboudumc in Nijmegen gaan onderzoeken of preventief dotteren bij een acuut hartinfarct leidt tot minder sterfte enzorgkosten.

Nu wordt alleen het afgesloten bloedvat gedotterd als iemand bij de cardioloog belandt met een infarct. In een later stadium worden ook de andere bloedvaten met vernauwingen gedaan.

Neemt onzekerheid bij patiënt weg

Volgens het universitair ziekenhuis zijn er aanwijzingen dat het beter is om bij een acuut hartinfarct ook direct de bloedvaten met vernauwingen te dotteren. 'Het kan waarschijnlijk veel zorgkosten en met name onzekerheid voor de patiënt wegnemen als we tijdens de eerste behandeling alle bloedvaten kunnen behandelen die een belangrijke afwijking vertonen', zegt Robin Nijveldt, cardioloog bij het Radboudumc.

In Nederland nemen acht ziekenhuizen deel aan het internationale onderzoek, waaronder AMC, UMCG, Amphia Ziekenhuis en ErasmusMC. Daarbij is een subsidie van 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.