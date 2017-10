Tiel krijgt Regenboogloper

Het 'gaybrapad' in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

TIEL - In navolging van veel andere plaatsen, waaronder Arnhem en Dieren, duikt binnenkort ook in Tiel de regenboog op in het straatbeeld. In tegenstelling tot de meeste andere plaatsen gaat het in Tiel om een loper en niet om een zebrapad. Met de veelkleurige loper vraagt de Betuwse stad aandacht voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, ook wel LHBT genoemd.

De Regenboogloper krijgt een plekje in het culturele hart van Tiel, tussen cultuurcentrum Zinder en Schouwburg Agnietenhof. Om te voorkomen dat het pad net als eerder in Arnhem al snel vaal wordt, wordt het gemaakt van gekleurde steentjes in paars, blauw, groen, geel, oranje en rood. 'Het is daarmee een duurzame loper', zegt de gemeente Tiel. Coming Out Day Het regenboogpad in Arnhem verloor al snel zijn felle kleuren. Het is later opnieuw geverfd. Foto: Omroep Gelderland De Regenboogloper wordt op Coming Out Day, op woensdag 11 oktober, officieel in gebruik genomen door de Tielse wethouder Marcel Melissen en raadslid Robert van Galen. Die dag wordt op de Markt in Zevenaar een regenboogtegel gelegd. Daaraan voorafgaand hijst wethouder Stef Bijl de regenvlag bij het gemeentehuis.