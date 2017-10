Loeff stopt als wethouder van Montferland

ULFT - Tanja Loeff-Hageman stopt na de komende gemeenteraadsverkiezingen als wethouder in Montferland. Ze laat weten terug te keren in het bedrijfsleven en ook te stoppen als lijsttrekker van het CDA.

'Politiek vind ik nog steeds leuk, maar aan de andere kant, we hebben een familiebedrijf en daar ligt ons gezinsbelang', zegt Loeff-Hageman. Woensdag maakte ze haar besluit kenbaar in de CDA-fractie: 'Het was voor sommigen een shock, maar het besluit werd ook wel met applaus ontvangen.'

Loeff-Hageman was in 2014 lijsttrekker van de CDA-fractie in de gemeente Montferland en wilde dit aanvankelijk op 21 maart 2018 ook zijn, maar is nu van gedachten veranderd.



Het is nog niet bekend wie de lijsttrekker van het CDA zal worden. Loeff-Hageman stelt zich ook niet herkiesbaar voor het raadslidmaatschap.