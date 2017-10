Bewoners overstuur en ruiten aan diggelen na explosiegevaar

TIEL - Bewoners van de Oude Medelsestraat in Tiel werden woensdag rond 19.30 uur door de politie uit hun woning gehaald. Een man dreigde daar met een explosie. Donderdagochtend is de ontruiming het gesprek van de dag in Tiel.

'We werden uit onze woning gehaald en naar een bowlingcentrum gebracht', vertelt meneer Huichen. 'Daar moesten we zo'n drie uur wachten', gaat hij verder.

Verslaggever Sven Strijbosch was donderdagochtend in Tiel. Luister hier de reportage terug (de tekst gaat onder de audio verder):

De politie kreeg een melding dat de man zichzelf wat aan wilde doen. Hij had gasflessen in huis en dreigde met een ontploffing. In het huis van de man werden inderdaad gasfelssen gevonden, maar de bewoner zelf was spoorloos.

'Sommige mensen zijn er best van overstuur, vooral door de gasflessen die zijn gevonden. Maar ik ben zelf niet echt geschrokken', zegt Huichen nuchter.

'Rare lucht'

In de Oude Medelstraat werd al een paar dagen een 'vreemde lucht' geroken. Huichen: 'We konden niet thuisbrengen waar het vandaan kwam.'

Er zitten een paar benzinestations en een scheepssluis in de buurt, maar daar bleek de lucht dus niet vandaan te komen.

Om 22.30 uur konden de bewoners terug naar huis. De schade van de woning van de man is aanzienlijk; de ramen liggen eruit. De woning is veiliggesteld voor onderzoek. De politie is naar de man op zoek.

Foto: Omroep Gelderland

