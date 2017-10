Liveblog: Wat gebeurt er tijdens de lerarenstaking?

Foto: Pexels

ARNHEM - Ook de meeste basisscholen in Gelderland gooien vandaag naar verwachting de deuren dicht. De meesters en juffen leggen het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Houd dit liveblog in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

10.00 uur: Buitenschoolse opvangen in de regio doen er ook alles aan om de kinderen op te vangen. De buitenschoolse opvangen zorgen voor extra ruimte op de opvang, alle zeilen worden bijgezet. 09.45 uur: Niet alle basisscholen doen mee aan de staking, de scholen die vandaag wel lessen op het programma hebben zijn vooral scholen in het streng gereformeerd en speciaal onderwijs. Zo ook evangelische basisschool De Rank in Arnhem. Het schoolgebouw van De Rank blijft wel dicht, de lessen worden gegeven in het winkelcentrum Rijkerswoerd. 09.30 uur: Het grootste gedeelte van de basisschoolkinderen heeft een vrije dag, maar er is genoeg georganiseerd. Zo kunnen de hockeyliefhebbers vandaag terecht bij Hockeyclub NMHC in Nijmegen. Daar wordt een opvangclinic georganiseerd waarbij de kinderen gaan hockeyen, spelletjes spelen en knutselen. De hockeyers zijn er al klaar voor, verslaggever Annemieke Schakelaar is er bij:

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl