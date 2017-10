Liveblog: Oma stakende leerkracht: 'Ze moeten niet veel vaker worden georganiseerd'

13.08 uur: In Lingewaard heeft een groot aantal stakende leerkrachten zich verzameld bij het gemeentehuis.

13.00 uur: Wanneer ouders gewoon moeten werken, zijn de opa's en oma's er ook nog om een dagje met de kleinkinderen door te brengen. Zo ook deze oma uit Arnhem die met verslaggever Vera Eisink sprak. Ze doet het graag en is het eens met de stakingen, als deze maar niet veel vaker worden georganiseerd.

12.45 uur: Evangelische basisschool De Rank gaat vandaag niet staken, maar is het wel eens met de stakende scholen. De leerlingen krijgen vandaag les in Winkelcentrum Rijkerswoerd, en hebben een lied geschreven. Verslaggever Vera Eisink sprak met de directeur van de school.

12.10 uur: Leraren uit Gelderland die niet helemaal naar Den Haag af willen reizen, kunnen terecht in Wehl. Daar kwamen meer dan 500 leraren en schoolbestuurders bij elkaar om te staken, georganiseerd door bestuursvereniging PON.

Tekst gaat verder onder de foto

Ruim 500 leraren en schoolbestuurders in Wehl kwamen bijeen. Foto: PON

11.50 uur: Ouders in Nijmegen die nog inspiratie nodig hebben voor de lunch, kunnen terecht bij Het Bakkerscafé. Daar kunnen de kinderen een broodje eten voor de helft van de prijs.

11.30 uur: Bij IKEA in Duiven is het extra druk. 'We merken echt dat het geen normale schooldag is vandaag, er lopen veel meer kinderen dan normaal in de winkel. Maar het is een gezellige drukte', zegt de storemanager. IKEA Duiven had al wel rekening gehouden met extra klanten op deze stakingsdag, al was het nog wel even afwachten hoe druk het zou worden in verband met de code geel die voor de ochtend en middag is afgegeven. Ouders trekken zich hier blijkbaar weinig van aan, en brengen de dag lekker door bij de meubelwinkel.

11.20 uur: Basisschoolleraren uit Wijchen zijn onderweg naar het Zuiderpark in Den Haag om te staken, meldt N1. Er zijn twee bussen vertrokken, met daarin iets meer dan honderd leraren.

11.00 uur: Een aantal ouders kan vandaag vanuit huis werken, en zo toch de mogelijkheid krijgen om op de kinderen te passen. Zo ook Radio Gelderland-presentatrice Nieke Hoitink, zij presenteerde de ochtendshow Goedemorgen Gelderland vanaf de keukentafel.

10.40 uur: Blijf je met dit weer lekker binnen, en knutsel je graag? Dan heeft Xenos in Nijmegen een goed idee: het versieren van een (gym)tas met tekeningen en strijkemblemen.

10.20 uur: Verslaggever Annemieke Schakelaar is bij Hockeyclub NMHC in Nijmegen, waar de opvangclinic wordt georganiseerd door de mannen van Heren 1. Normaal hockeyen zij, maar vandaag nemen ze de rol van buitenschoolse opvang aan.

Tekst gaat verder onder de foto

De mannen van NMHC Heren 1 geven vandaag hockeyles. Foto: Annemieke Schakelaar

Luister hier de radioreportage van Annemieke Schakelaar:



10.00 uur: Buitenschoolse opvangen in de regio doen er ook alles aan om de kinderen op te vangen. De buitenschoolse opvangen zorgen voor extra ruimte op de opvang, alle zeilen worden bijgezet.

09.45 uur: Niet alle basisscholen doen mee aan de staking, de scholen die vandaag wel lessen op het programma hebben zijn vooral scholen in het streng gereformeerd en speciaal onderwijs. Zo ook evangelische basisschool De Rank in Arnhem. Het schoolgebouw van De Rank blijft wel dicht, de lessen worden gegeven in het winkelcentrum Rijkerswoerd.

09.30 uur: Het grootste gedeelte van de basisschoolkinderen heeft een vrije dag, maar er is genoeg georganiseerd. Zo kunnen de hockeyliefhebbers vandaag terecht bij Hockeyclub NMHC in Nijmegen. Daar wordt een opvangclinic georganiseerd waarbij de kinderen gaan hockeyen, spelletjes spelen en knutselen.

De hockeyers zijn er al klaar voor, verslaggever Annemieke Schakelaar is er bij: