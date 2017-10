Joey Sleegers krijgt waarschijnlijk weer een kans bij NEC

NIJMEGEN - Door de afwezigheid van Ferdi Kadioglu en Jari Schuurman krijgt Joey Sleegers waarschijnlijk weer een kans in de basis bij NEC.

Hij speelt uit in de topper tegen Fortuna Sittard als aanvallende middenvelder. Sleegers was de eerste drie wedstrijden van dit seizoen nog basisspeler op die positie. Kadioglu is op pad met Oranje onder 19 en Schuurman ligt er nog even uit met een bovenbeenblessure. NEC mist ook Jordan Larsson en Maarten Paes vanwege interlandverplichtingen. Wojciech Golla en Arnaut Groeneveld zijn twijfelgevallen. Anass Achahbar behoort wegens een gebrek aan fitheid voorlopig niet tot de selectie.

Fortuna Sittard staat tweede en die plek geeft momenteel recht op promotie, omdat koploper Jong Ajax niet mag promoveren. NEC staat derde met een achterstand van vier punten op de Limburgers.

Opstelling: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Sleegers, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.