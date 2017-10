Spoorbomen minder lang dicht dan verwacht

De treinen passeren de overgangen vaker gelijktijdig dan waarmee in de uiterste berekeningen rekening is gehouden. Daardoor hoeven de spoorbomen bij Tricht minder vaak naar beneden. Ook rijden er per uur minder goederentreinen dan berekend.

Sinds 6 september experimenteren ProRail en de NS met spoorboekloos rijden. Dat heeft voordelen voor veel treinreizigers. Die kunnen op de grote stations tussen Amsterdam en Eindhoven iedere tien minuten een trein pakken. Consequentie is wel dat overwegen voor weggebruikers langer afgesloten zijn. Na vijf testdagen concludeert ProRail dat de bomen per uur gemiddeld twee minuten langer dicht zitten.

Proef op de som

Zelf hebben we woensdagochtend de proef op de som genomen aan de Lingedijk bij Tricht. Tussen 09.41 uur en 10.41 uur passeerden daar 25 treinen. De spoorbomen zaten dat uur iets meer dan 20 minuten dicht.

Bekijk de video (versnelde weergave van de werkelijkheid):

De extra wachttijden door de nieuwe dienstregeling mogen dan meevallen, voor veel weggebruikers zitten de spoorbomen veel te lang dicht. Het duurt waarschijnlijk nog tot 2021 voordat de Trichtenaren niet meer geconfronteerd worden met gesloten spoorbomen. Dan zou het spoor via een brug of een tunnel kunnen worden overgestoken.

Einde aan toezicht

ProRail stopt met het toezicht op de overwegen bij Tricht. De afgelopen weken werden tientallen boetes uitgeschreven, omdat weggebruikers de spoorwegovergang al overstaken voordat de rode lichten waren gedoofd.

Volgens ProRail is de situatie nu weer rustig. Alleen op de drukste overgangen bij Vught en Boxtel blijven verkeersregelaars actief.