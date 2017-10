De Graafschap schakelt over op systeem met drie spitsen. 'Nu niet aantrekkelijk genoeg'

DOETINCHEM - De Graafschap wil, behalve betere resultaten dit seizoen, vooral meer vermaak bieden. Daarom gooit trainer Henk de Jong het roer om.

De club uit Doetinchem treedt vanaf vrijdag aan met drie spitsen en vier verdedigers. Het systeem met vijf verdedigers gaat overboord. Daarnaast wil de technische staf vrijdag tegen Helmond Sport spelen met echte vleugelspitsen en één centrumspits (waarschijnlijk Sjoerd Ars).

Niet aantrekkelijk

'We spelen voor het publiek. Dat heb ik altijd gedaan, want we willen zelf ook dat het leuk is', zegt De Jong die De Graafschap dit seizoen te vaak saai voetbal ziet spelen. 'Nu is het inderdaad niet aantrekkelijk genoeg. We gaan het daarom op een iets andere manier proberen.' De verandering van concept heeft de Friese coach vooral besproken met zijn rechterhand Sandor van der Heide, maar ook met technisch manager Peter Hofstede. 'Er is helemaal geen reden tot paniek. We willen durven aan de bal, meer creativiteit zien, beter druk zetten en vooral vooruit spelen.'

Positieve cijfers

Tegelijkertijd wijst De Jong op de cijfers sinds de invoering van het systeem met op papier 5 verdedigers. 'We hebben vanaf dat moment 23 officiële wedstrijden gespeeld en 4 keer verloren. Dat is niet echt veel toch? Toen ik kwam was de sfeer binnen de club vrij negatief. We stonden 17e in de Jupiler Leauge. En we misten ook wat snelheid achterin. Dat waren redenen om zo te spelen.'

'Helmond Sport lastig'

De Graafschap speelt vrijdagavond de uitwedstrijd op de Braak tegen Helmond Sport. De Brabanders zijn hekkensluiter. De Achterhoekers staan zesde. 'Toch wordt dat ook lastig', verwacht De Jong. De Graafschap kan bogen op een nagenoeg fitte selectie. Alleen reserve doelman Etemadi zit in de lappenmand. De laatste training vindt donderdag plaats in Varsselder waar De Graafschap op kunstgras kan trainen. Het veld van SVDW in Doetinchem is door de regenval slecht bespeelbaar.

Aan het laatste competitieduel tegen FC Emmen op de eigen Vijverberg hield De Graafschap ternauwernood een punt over (2-2). De week daarvoor eindigde het uitduel met FC Volendam in een saaie 0-0 waarin De Graafschap opnieuw weinig afdwong. Alleen van MVV werd dit seizoen tot nu toe verloren.