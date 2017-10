Drukke ochtendspits door regen en wind: 90 kilometer file

ARNHEM - Door het slechte weer en ongelukken is het donderdagochtend druk op de weg. Vooral op de A50, A12, A28 en de A73 is er veel verkeer.

'Normaal staat er rond 08.00 uur in Gelderland zo'n 60 kilometer file, nu is dat bijna 90 kilometer', zegt een woordvoerder van de VID. 'Het valt relatief mee in Gelderland vergeleken met de rest van het land.'

Op de A28 is er grote vertraging tussen Harderwijk en Nijkerk. Op de A12 staan er onder meer files bij bij Arnhem en Duiven. Op de A50 zijn er tussen Arnhem en Oss in beide richtingen files.

Overzicht files