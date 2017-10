Druiven plukken, wijn maken en tussendoor 'nog even slapen'

Eerst moet het schilletjesbad van de Regina-druiven omgewoeld worden. Daarna gaat Diederik terug de boomgaard in voor de dagelijkse controle. Behendig knipt hij enkele slechte druiven weg om de rest van de tros te behouden. Vervolgens proef hij er een: 'Deze zijn nog een beetje wrang; nog zeker een week laten hangen.'

Met trots loopt de wijnboer over zijn land. De mooie junimaand heeft gezorgd voor prachtige druiventrossen en er wordt gehoopt op een kwalitatieve goede wijnoogst. 'Maar dat weten we pas over een week of drie. Het fermentatieproces in de gevulde wijntanks is de komende weken heel belangrijk. De komende weken bepalen de kwaliteit van de wijn.'

Maar lang kan hij er niet bij stilstaan: de schilletjesbak moet weer worden omgewoeld, het suikergehalte in de tanks moet worden bepaald en enkele vrijwilligers aangestuurd. Het is een drukke tijd voor de wijnboeren in onze provincie.