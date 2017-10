Bestelwagen uitgebrand in Putten

Foto: GinoPress

PUTTEN - Een bestelwagen is in de nacht van woensdag op donderdag in de Esdoornlaan in Putten uitgebrand.

De brandweer werd rond 1.20 uur gewaarschuwd. Toen de brand geblust was, bleek dat de bestelwagen als verloren kan worden beschouwd. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de brand is en heeft het voertuig daarom laten wegslepen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl